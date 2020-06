Dislog Group accélère sa croissance organique et externe : acquisition de Fater Maroc, renforcement de la gouvernance et du management avec à la clé la création de 110 emplois industriels

– Le Virage sur l’industrie permettant au groupe d’initier une intégration en aval pour développer son offre à 360° sur l’ensemble de la chaîne de valeur logistique des produits de grande consommation.

– La Transaction a été finalisée à DHS 232 Millions et le groupe prévoit un investissement Industriel global de DHS 400 Millions permettant la création de 700 emplois dans le pôle industrie.

– Le Lancement de la «Fondation Dislog Group» dirigée par Ismael Belkhayat et dotée d’un budget de DHS 10 Millions dans le cadre d’une politique RSE orientée sur l’aide des jeunes startupers marocains à lancer leurs entreprises.

– Le groupe annonce son nouvel organigramme avec la nomination de:

§ Ghislaine Benlamlih en tant que VP Exécutive et DG Holding

§ Ouiam Bakhat en tant que Secrétaire Générale du Groupe

§ Deux nouveaux administrateurs dans le conseil

Après la signature à Rome le 14 Février 2020, d’un contrat de cession et l’obtention de l’accord des autorités marocaines de la concurrence en Mai 2020, Dislog Group a annoncé le lundi 22 juin, 2020 l’acquisition définitive de Fater Maroc, Leader national de la production de l’eau de Javel avec les marques Ace et Javel Lacroix.

Le groupe a révélé un large programme de développement industriel sur plusieurs catégories de produits d’entretien maison en format liquide et en pâte sur le Maghreb & l’Asie du Sud.

Moncef Belkhayat, PDG de Dislog Group a déclaré : « Nous sommes très heureux d’avoir été choisis parmi plusieurs candidats afin de reprendre les destinées de Fater. Ceci est pour moi un retour aux sources dans la mesure où je faisais partie de l’équipe qui avait lancé la marque « Ace » du temps où j’étais jeune collaborateur chez P&G. Notre projet consistera donc à faire grandir cette usine en y intégrant au sein de ce beau complexe industriel à Mohammedia, plusieurs lignes de productions supplémentaires sur les produits d’entretien de maison permettant de créer 110 emplois additionnels».

Ali Tazi nouvellement nommé DG du Pôle Industrie a quant à lui ajouté : « La politique d’intégration industrielle de Dislog group vient à point nommé avec la nouvelle la politique de réindustrialisation de notre pays . Dans les 12 mois à venir, nous allons lancer 6 nouvelles lignes de production dans les biscuits et produits d’entretien permettant de créer un total de 700 emplois.»

Suite à cette acquisition, Dislog Group devient un acteur industriel majeur dans les produits d’entretien des produits ménagers et eaux de Javel sur le Maghreb & l’Asie du Sud.

D’autre part, le groupe a annoncé la nomination de Ghislaine Benlamlih en tant que VP exécutive et DG du groupe ainsi que la nomination de Mehdi Bouamrani et JP De Montalivet en tant qu’administrateurs siégeant. Ouiam Bakhat a été nommée secrétaire du groupe.

Avec cette acquisition, Dislog group aura finalisé son plan de réorganisation communiqué en juin 2019 par:

1) le renforcement des fonds propres du groupe suite à la levée de fond de DHS 240 Millions auprès de SPE capital et

2) la nomination de 5 directeurs généraux qui gèrent chacun son pôle de manière autonome et indépendante :

• Mehdi Bouamrani dirige le Pôle Distribution

• Ali Tazi dirige le Pôle industrie

• Ismael Belkhayat dirige le Pôle E-Commerce & digital

• Bassel Mneinmeh dirige le Pôle Communication

• Adil Besri dirige le Pôle Presse dirigé

Suite à cette transaction, Moncef Belkhayat a annoncé: « je suis ravi de voir que notre plan de réorganisation communiqué en juin 2019 est aujourd’hui abouti. En mois d’un an , nous avons renforcé nos fonds propres, consolidé nos acquis sur le pôle distribution , initié notre présence à l’international puis finalisé notre virage industriel. Dans les semaines qui suivent, nous allons continuer les acquisitions de sociétés dans le secteur des produis de grande consommation et mettre un focus particulier sur notre plateforme E-Commerce Chari.ma dans le but d’en faire un succès national. » A noter que dans le cadre de sa vision « Cap 2025 » Dislog Group continue son développement dans les projets liés à la logistique, l’industrie, le digital et le E-commerce à travers Chari.

Moncef Belkhayat a également annoncé la création de la «Fondation Dislog Group », nouvel incubateur, dotée d’un budget de MDS 10 Millions sur 5 ans et permettant aux jeunes de lancer leurs projets. Ismael Belkhayat qui a été nommé Directeur Général de la Fondation Dislog Group, veillera avec une équipe dirigeante à aider les jeunes startupers marocains à lancer leurs projets.

*Fater Italie a été conseillée dans cette transaction par BMCI Corporate Finance sur le volet financier et par le cabinet Bennani & Associés sur le volet juridique.

*Dislog Group a été conseillée par Burj finances sur le volet financier et par Rachid Hilmi du cabinet Hilmi Law Firm sur le volet juridique.

*Le financement de l’opération a été structuré à hauteur de 60% en consortium BMCE/SGO