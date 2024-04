Après l’annonce du communiqué daté du 25 décembre 2023 et à la suite de la réalisation des préalables juridiques et financiers, Dislog Group a déclaré l’acquisition de la totalité des parts de CMB Plastique, filiale du groupe industriel Mutandis. Coût de la transaction: 330 millions de dirhams.

À noter que la société CMB Plastique est le leader marocain de la production de préformes (bouteilles avant soufflage) en PET, avec un volume annuel de près de 700 millions de préformes par an

« Suite à notre virage réussi dans l’industrie de l’alimentation de l’hygiène et de la pharma, Dislog Group consolide avec cette acquisition son rôle d’acteur essentiel dans l’économie de la vie. CMB plastique leader dans l’industrie du soufflage de bouteille produits de de grande consommation va nous rapprocher de l’industrie des boissons, de l’huile de table et des laitages. Et dans le cadre de notre vision de Full Service Provider chez Dislog Group, notre objectif est de changer le positionnement de CMB Plastique d’une usine de préformes à une entité qui vendrait à nos clients in situ des bouteilles fabriquées avec leur bouchons et étiquettes leur permettant ainsi de variabiliser leur coûts de production », a déclaré Moncef Belkhayat, PDG de Dislog Group.

À noter que Mehdi Bouamrani a été nommé Président du conseil d’administration et Mahdi Elamrani Jamal confirmé dans sa fonction de Directeur général tout comme l’ensemble du management de la société CMB Plastique.

Pour cette opération, Dislog Group a été accompagné par le cabinet Boughaleb pour la partie financière et le cabinet Hilmi Law Firm pour la partie juridique.