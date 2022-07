Moncef Belkhayat, PDG de Dislog Group a annoncé la nomination de Zouhair El Oudghiri, membre du Conseil d’Administration de Dislog depuis 5 ans, en tant que Conseiller et Président du Comité Exécutif du Groupe.

À cette occasion, il a déclaré « je suis ravi de voir Zouhair s’impliquer davantage dans la Gouvernance de notre groupe. Après la fusion-absorption de Dislog par Dislog Industries ayant donné naissance à Dislog Group, nous entamons une nouvelle phase de renforcement de notre gouvernance. L’expertise de Zouhair au niveau national et international va créer énormément de valeur pour Dislog Group ».

Zouhair El Oudghiri a déclaré pour sa part : « je suis très heureux de m’impliquer davantage dans la gouvernance de Dislog Group. Avec Moncef et son équipe managériale, nous allons préparer une feuille de route pour une IPO d’envergure en 2024 inchallah ».

Âgé de 53 ans, et père de 4 enfants, Zouhair El Oudghiri, résidant en Arabie Saoudite et diplômé de l’École Supérieure des Mines-France, possède 32 ans d’expérience dans le secteur des FMCG au sein de plusieurs multinationales: P&G, PepsiCo et Americana ainsi que dans d’autres groupes d’envergure régionales tels que: Savola, Naghi et A-Othman.