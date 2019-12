La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) a reçu, jeudi à Casablanca, le prix Jaouad El Jai pour la santé au travail, à l’occasion de la 12ème édition de l’Université d’automne Jaouad El Jaï de Santé au Travail.

A cette occasion, le directeur général délégué de la CGEM, Jalal Charaf, s’est dit honoré par cette distinction qui porte le nom d’un illustre professeur de médecine, et qui vient couronner les efforts de la CGEM et son engagement à promouvoir la santé au travail.

« Pour la CGEM, la santé au travail constitue une exigence éthique fondamentale », a-t-il souligné, notant que le patronat marocain a appuyé l’association Moha et la faculté de médecine de Casablanca dans leur candidature pour obtenir l’organisation du congrès mondial de la médecine de travail, qui se tiendra à Marrakech en 2024.

En marge de cet événement, la CGEM, la Fédération du commerce et services (FCS) et la Faculté de médecine et de pharmacie de l’université Hassan II ont signé une convention de partenariat, en vue de mettre en place des services de santé au travail inter-entreprises.

Paraphée par la présidente de l’Université Hassan II, Aawatif Hayar, la présidente de la FCS, Bouchra Outaghani, et le directeur général délégué de la CGEM, cette convention de partenariat vise à renforcer la culture de la santé au travail et sa généralisation auprès de tous.

A cet égard, Hayar a relevé que ce partenariat, qui permettra un échange et une collaboration très forte avec notamment la CGEM, ambitionne de créer des centres inter-universitaires dans différentes villes du Royaume.

Elle a, dans le même sens, souligné l’impératif de s’ouvrir sur les partenaires sociaux-économiques, notamment sur la thématique de la santé au travail, notant que l’université ne manquera pas d’accompagner la Confédération patronale dans la mise en place desdits centres, lesquels vont bénéficier aux étudiants et permettront par la même, de renforcer l’infrastructure d’accueil des étudiants et des stagiaires de l’université.

La ville de Marrakech succédera à Melbourne (Australie) dans l’organisation du 34ème Congrès mondial sur la santé au travail, un événement d’envergure qui se tient tous les 3 ans et attire près de 3.000 visiteurs issus de plus de 100 pays