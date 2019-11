Le grand prix Global Cleantech Innovation program (GCIP) Maroc de l’année 2019 a été décerné, à Casablanca, à l’entreprise PilliotY, à l’occasion de la 11ème édition du Salon international des équipements, des technologies et des services de l’environnement (Pollutec Maroc 2019) qui se tient jusqu’au 2 novembre prochain.

PilliotY a été primée pour avoir développé « DUST OUT » qui est une solution digitale à base de IIOT (Internet Industriel des Objets) et Deep-Learning permettant d’optimiser les plannings de l’Opération & Maintenance et de maximiser l’efficience de la production énergétique dans les champs solaires PV et CSP.