La finale de la Coupe du Trône, saison 2018-2019 se disputera à Oujda, au Complexe Sportif d’Honneur le lundi 18 novembre 2019, indique un communiqué de la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

Les quatre clubs encore en lice sont le Difaâ Hassani d’El Jadida (DHJ), le Tihad Athletic Sportif (TAS), le Hassania Union sport d’Agadir (HUSA) et le Moghreb Athletic Tétouan (MAT). Les demi-finales (DHJ – TAS) et (HUSA – MAT) sont programmées respectivement pour le samedi 9 novembre 2019 au Grand Stade de Tanger (19h00) et le dimanche 10 novembre 2019 au Grand Stade de Marrakech (19h00).