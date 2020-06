Dans le contexte exceptionnel et inédit de la crise sanitaire covid-19, Crédit du Maroc, conscient de son rôle d’opérateur économique engagé et responsable, s’est mobilisé, dès le début de cette crise, pour accompagner ses clients à traverser ce cap difficile, indique la banque dans un message parvenu à Infomédiaire Maroc.

‘‘Crédit du Maroc a toujours fait preuve d’anticipation, de prudence et de rigueur pour développer et consolider des fondamentaux financiers solides. Les résultats financiers trimestriels publiés le 1er mai 2020 attestent d’une résilience face à la crise et permettent d’afficher, au 31 mars 2020, un ratio de solvabilité global consolidé de 14,97 % pour un minimum réglementaire de 12%.

En suite de la publication de l’avis de détachement du dividende par la Bourse de Casablanca, le 2 juin 2020, relatif à la distribution du dividende 2019 voté en assemblée générale mixte du 27 mars 2020, Crédit du Maroc affirme sa totale adhésion aux orientations de Bank Al-Maghrib publiées dans le communiqué du 11 mai 2020 et apporte des précisions dans ce sens.

▪ L’assemblée générale mixte du Crédit du Maroc s’est tenue avant la communication de l’orientation de la banque centrale.

▪ L’assemblée générale des actionnaires, en votant la distribution du dividende, a consacré au profit des actionnaires un droit de créance.

▪ Crédit du Maroc travaille actuellement de concert avec Bank Al-Maghrib et son actionnaire de référence, le Groupe Crédit Agricole SA, sur les options possibles s’inscrivant pleinement dans l’orientation de la banque centrale de sécurisation d’un niveau adéquat de fonds propres.

Crédit du Maroc réaffirme ainsi son plein engagement, sa mobilisation et son implication dans le financement de l’économie nationale, et confirme une nouvelle fois ses valeurs fédératrices de solidarité, de responsabilité et d’utilité’’.