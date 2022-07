BMCE Capital Global Research (BKGR) recommande aux investisseurs de souscrire à l’opération de l’introduction en Bourse (IPO) de Disty Technologies.

« Nous recommandons de souscrire à l’introduction en Bourse par augmentation de capital et cession d’actions de Disty Technologies au cours proposé dans le cadre de l’IPO de 284 dirhams avec un cours cible de 318 dirhams et des niveaux de P/E (Ndlr: Price Earning : ratio cours sur bénéfices) cibles de 15,4x en 2022 devant s’améliorer à 13,1 en 2023 (contre 19,5x et 17,9x pour le marché) », indiquent les analystes de BKGR dans une note consacrée à cette opération, sous le thème « Disty Technologies, un game changer dans la distribution IT en Bourse ».

Dans son processus de croissance organique, Disty Technologies devrait continuer, estime BKGR, à déployer sa stratégie de développement initiée depuis 3 ans qui s’articule autour du développement de son système d’information pour une meilleure productivité, de la poursuite de son programme de rationalisation et de digitalisation lui ayant permis d’améliorer en 2021 ses marges opérationnelles de +3,3 pts à 7% (contre une moyenne de 3,5% avant 2019).

Ainsi, les analystes fondent leur opinion sur cinq principaux arguments. Selon eux, Disty Technologies est une PME en croissance qui accompagne la transformation technologique et digitale au Maroc, ajoutant que ses perspectives de développement ambitieuses sont tirées par la croissance de +20,1% du marché nord-africain des PC entre 2019 et 2021 et la progression escomptée de 24% du marché international des imprimantes.

Le troisième argument est relatif à ses partenariats multiples avec les principaux constructeurs mondiaux des PC, imprimantes et matériels de photographie (HP, ASUS, EPSON, CANON, etc.). De même, l’entreprise offre, ajoute BKGR, une distribution de dividende généreuse avec un D/Y de 5,3% distribuant un DPA (dividende par action) de 15 dirhams (contre un D/Y de 5,7% pour Disway sur la base uniquement de son DPA ordinaire de 40 dirhams), notant que sa valorisation réalisée sur la base d’un Business Plan conservateur, laissant ressortir un upside de +12,1% par rapport au prix proposé.