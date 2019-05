Le nombre de festivals nationaux de patrimoine, consacrant les valeurs de la diversité culturelle, ont augmenté de 23 à 31 en 2019, selon le ministère de la Culture et de la communication – Département de la Culture.

Ces festivals, qui répondent aux exigences constitutionnelles insistant sur la préservation de la diversité de d’identité nationale, revêtent tous un caractère patrimonial qui vise la valorisation et la durabilité des multiples formes d’expressions musicales et le soutien de plusieurs manifestations artistiques organisées dans les différentes régions, notamment le Festival national des Arts Populaires de Marrakech, a précisé le ministère dans un communiqué à l’occasion de la célébration de la journée internationale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement (22 mai).