La Bourse de Casablanca a terminé en territoire positif vendredi, le MASI progressant de 0,26% à 13.949,35 points (pts). Le MSI 20 et le Casablanca ESG 10 ont augmenté de 0,29%, chacun, à 1.136,67 pts et 1.052,04 pts, respectivement. Le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, a gagné 0,24% à 11.718,9 pts et le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs de la Bourse de Casablanca, classées par capitalisation boursière, a avancé de 0,3% à 13.006,62 pts. Le volume global des échanges a porté sur 149,38 millions de dirhams (MDH) réalisés principalement sur le marché Central (Actions). Le volume du marché Central (Actions) a porté sur 149,22 MDH, pendant que celui des transferts s’est établi à 154.747,8 dirhams (DH). Itissalat Al-Maghrib a occupé la première place des instruments les plus actifs avec 32,15 MDH, suivi de Attijariwafa Bank (17,51 MDH) et de Label Vie (11,88 MDH). En ce qui concerne la capitalisation boursière, elle a porté sur près de 724,08 milliards de dirhams (MMDH). Et sur le front des valeurs, Delattre Levivier Maroc (+5,95% à 100,2 DH), Oulmes (+3,95% à 1.157 DH), Stroc Industrie (+2,82% à 56,5 DH), Taqa Morocco (+2,46% à 1.250 DH) et Ib Maroc.com (+2,44% à 42 DH) ont affiché les plus fortes hausses. En revanche, Balima (-3,97% à 114,75 DH), Zellidja S. A (-2,58% à 94 DH), Stokvis Nord Afrique (-2,27% à 18,07 DH), Cartier Saada (-2,26% à 30,3 DH) et Involys (-1,54% à 130,95 DH), ont accusé les plus fortes baisses.