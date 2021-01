La Bourse de Casablanca a terminé le second semestre de l’année écoulée en hausse, ses deux principaux indicateurs, Masi et Madex, progressant respectivement de 11% et 11,3%.



Au terme des 123 séances du S2-2020, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a atteint 11.287,38 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a avancé à 9.189,90 points.



Le nouvel indice MSI 20 (Morocco Stock Index 20), composé des 20 entreprises les plus liquides, s’est apprécié de 11,79% à 924,78 points, alors que l’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) “Casablanca ESG 10” a gagné 14,37% à 861,91 points.



L’indice FTSE CSE Morocco 15 a progressé de 11,42% à 10.225,50 points et le FTSE Morocco All-Liquid a pris 12,04% à 9.743,62 points.



Sur le plan sectoriel, 18 secteurs des 24 représentés à la cote casablancaise ont terminé le semestre dans le vert avec des hausses oscillant de 84,93% pour l'”Ingénierie et biens d’équipements industriels” jusqu’à 0,61% pour les “Distributeurs”.



Contre-tendance, la “Participation et promotion immobilières” (-10,14%) a fini en tête des perdants, alors que les indices sectoriels des “Boissons” et des “Sociétés de financement et autres activités financières” ont limité leurs pertes à -7,53% et -5,67%.



Pour ce qui est de la capitalisation boursière, elle a avoisiné les 585 milliards de dirhams (MMDH) au S2-2020, alors que le volume global des échanges s’est établi à 27,15 MMDH.



Aux valeurs individuelles, Delattre Levivier Maroc a réalisé une hausse spectaculaire de 142,59% durant cette période, dépassant de loin Managem (+72,78%) et Stroc Industrie (+48,66%).



A la baisse, Réalisations mécaniques (-36,84%) a accusé le plus fort repli semestriel, suivi par Fenie Brossette (-23,18%) et Zellidja S.A (-17,78%). Par ailleurs, Attijariwafa Bank, Itissalat Al-Maghrib et Cosumar ont été les instruments les plus actives du semestre avec des parts respectives de 19,10%, 10,95% et 8,96%.