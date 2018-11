Infomédiaire Afrique – Le Togo, qui figure parmi les 10 pays les plus réformateurs dans le Doing Business 2019 de la Banque mondiale, est classé 137è sur 190 économies de la planète, avec une progression de 19 rangs, affichant ainsi la plus grande progression en Afrique cette année.

Avec 6 réformes mises en œuvre afin d’améliorer le cadre réglementaire des entreprises, le Togo réalise son plus grand nombre de réformes dans une année depuis le début du projet Doing Business et fait son entrée dans le Top 10 des pays les plus réformateurs au monde, relève le rapport.

Le pays enregistre plusieurs autres records sur le plan continental, en se plaçant notamment comme le deuxième pays ayant amélioré l’environnement des affaires derrière le Rwanda, et devant la Côte d’Ivoire et Djibouti qui ont également enregistré de belles progressions.

Dans la sous-région, le Togo est le premier réformateur, devant la Côte d’Ivoire, mais vient après l’Etat ivoirien et le Ghana dans le classement général, se positionnant ainsi à la troisième place. Le pays devance des pays comme le Sénégal ou la Tanzanie, et largement le Bénin, le Nigeria ou le Burkina Faso.

Ces performances sont attribuables aux nombreuses réformes entreprises depuis le début de cette année, sous la coordination de la cellule Climat des affaires (CCA), mise en place en janvier 2018.

Rédaction Infomédiaire