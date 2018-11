Infomédiaire Maroc – Les énergies renouvelables constituent une grande opportunité pour contribuer au développement durable du secteur agricole.

Une convention de partenariat a été signée le 30 Octobre 2018 entre les Domaines Agricoles et l’Institut de Recherche en Energie Solaire et Energies Nouvelles (IRESEN), en marge d’un évènement de sensibilisation organisé parles deux institutions.

Cet accord vise le développement de prototypes, de démonstrateurs et de pilotes utilisant les énergies renouvelables et valorisant les déchets agricoles pour une agriculture et une industrie agro-alimentaire plus efficiente écologiquement s’inscrivant dans une approche d’économie circulaire.

Ces innovations permettront de rationnaliser encore plus l’exploitation de l’eau et de l’énergie afin de contribuer à la protection de notre environnement.

Il est prévu de réaliser des projets conjoints de recherche et de développementautour des énergies renouvelables et de l’agriculture connectée en associant différents partenaires académiques marocains.

Des événementsscientifiques et de sensibilisation serontégalement organisés au profit des agriculteurs pour encourager et accélérer l’utilisation de ces nouvelles technologies.

La journée a vu également la participation de représentants du Ministère de l’Energie, des Mines et du Développement Durable ainsi que l’ONEE, l’AMEE et de plusieurs experts du secteurde l’énergie et a été conclue par une visite du Green Energy Park et la présentation de différentes solutions technologiques de production d’énergie propre et de traitement des eaux saumâtres à fort potentiel pour une intégration dans le secteur agricole.

Rédaction Infomédiaire