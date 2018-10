Infomédiaire Maroc – Le Maroc fait un bond considérable dans le Doing Business 2019 de la Banque mondiale, considéré comme le rapport de référence sur l’environnement des affaires. En effet, en occupant la 60ème place, le Maroc avance de 9 places par rapport à l’édition 2018 de cette étude qui analyse la facilité d’entreprendre des affaires dans 190 pays.

Le Royaume arrive en tête en Afrique du Nord, troisième en Afrique, devancé par l’Ile Maurice et le Rwanda, et deuxième dans la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord) , derrière les Emirats arabes unis (11ème).

Ce bond du Maroc s’explique par le nombre de réformes achevées entre 2017 et 2018 et présentées dans le dossier marocain. Elles sont selon le rapport Doing Business au nombre de 4 : la création d’entreprises (moins coûteuse), le transfert de la propriété (procédures administratives plus simples), le commerce transfrontalier (facilité pour l’exportation et l’importation) et le règlement de l’insolvabilité (facilité de l’ouverture d’une procédure).

Rédaction Infomédiaire