Le ministère de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a annoncé, mercredi, le financement de 88 projets de recherche scientifique dans les domaines liés la pandémie du coronavirus.

Selon un communiqué du ministère, après l’annonce de la première phase du programme de recherche scientifique dans les domaines liés à la Covid-19, qui a permis le financement de 53 projets, il a été décidé, en partenariat avec les universités, de financer une deuxième partie des 147 projets qui ont eu un avis très positif des quatre pôles universitaires régionaux et ont été évalués par des experts du Centre national pour la recherche scientifique et technique (CNRST).

“Cette opération, qui met en avant l’importance de la recherche scientifique, de sa contribution à la réduction des effets de la pandémie du coronavirus et de sa capacité à trouver des solutions efficaces pour gérer les crises épidémiques, a permis d’appuyer 88 projets, dont 70% concernent les domaines scientifique, médical et technologique, 20% concernent le domaine des sciences économiques et politiques et 10% consacré au domaine des sciences humaines et sociales”, indique la même source.

Le département de la Recherche scientifique souligne, par ailleurs, que ces recherches doivent être réalisées dans un délai ne dépassant pas un an, afin que le Royaume puisse tirer profit de ses résultats pour faire face à la Covid-19.