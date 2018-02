Infomédiaire Maroc – Une superficie globale de l’ordre de 13 475 hectares (ha) du domaine privé de l’Etat a été mobilisée en 2017 en faveur de 345 projets, approuvés dans le cadre de la gestion déconcentrée, devant drainer un investissement de plus 11 milliards de dirhams et créer quelque 12 548 emplois.

Selon un rapport, 63% des projets sont concentrés au niveau des régions de Dakhla-Oued Eddahab et de Laâyoune-Sakia El Hamra et intéressent 3 secteurs d’activité à savoir l’énergie, le tourisme et le sport.

Il ressort également de ce rapport que 57% de l’investissement est tourné vers les secteurs de l’industrie, de l’habitat et du tourisme et que 52% de l’emploi est porté par l’activité industrielle et du touristique.

Au cours de 2017, relève la même source, quelque 71 conventions ont été signées dans le cadre du partenariat agricole public-privé portant sur une superficie de 4 106 ha, un investissement projeté de 692,8 millions de dirhams et la création à terme de 1 741 emplois.

Rédaction Infomédiaire