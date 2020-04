L’Administration des Douanes et impôts indirects a annoncé l’organisation d’une opération de don du sang à l’échelle nationale, du 08 du 19 avril, et ce en collaboration avec les centres régionaux de transfusion sanguine. Cette opération connait la participation de douanières et de douaniers appartenant au corps actif comme sédentaire, indique la Douane dans un communiqué mercredi.

Relevant que la conjoncture actuelle marquée par la lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19) s’accompagne d’un élan de solidarité sans précédent, la même source souligne que “la mobilisation de tous les acteurs est totale et la Douane n’est pas en reste”. “De par son rôle et ses missions, la Douane apporte son concours pour contribuer à faire face à la situation exceptionnelle induite par cette pandémie”, ajoute le communiqué, notant qu’outre sa mobilisation au plan professionnel, le personnel douanier entend contribuer à ces actes de solidarité.