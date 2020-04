Afin d’atténuer le risque de transmission du COVID-19, le Secrétaire général des Nations-Unies, Antonio Guterres, a décidé de suspendre la rotation et les déploiements des Casques bleus et autre personnel en uniforme de l’ONU jusqu’au 30 juin.

Cette décision a été transmise à tous les pays fournisseurs de contingents et d’effectifs de police, ainsi qu’à toutes les opérations de paix concernées, a indiqué le porte-parole de Guterres à New York.

“Nos missions de maintien de la paix travaillent à plein temps pour contenir et atténuer la propagation du COVID-19. Nos priorités sont d’assurer le statut libre de COVID-19 du personnel en uniforme entrant et d’atténuer le risque que les soldats de la paix de l’ONU puissent être un vecteur de contagion et maintenir simultanément nos capacités opérationnelles”, selon la même source.

Quelques exceptions limitées peuvent être envisagées pour continuer à remplir le mandat, mais uniquement dans des circonstances atténuantes sur la base de conditions strictes pour empêcher la propagation du virus, a fait savoir le porte-parole.