Infomediaire Maroc – Le Parlement européen a adopté, mercredi en plénière à Strasbourg, une résolution recommandant à l’Union européenne (UE) de signer un accord avec le Maroc sur l’échange de données à caractère personnel.

Cette résolution fait partie d’un package qui concerne plusieurs pays du Moyen Orient et de l’Afrique du Nord autorisant l’ouverture de négociations en vue d’un accord sur l’échange de données à caractère personnel entre l’Agence de l’UE pour la coopération des services répressifs (Europol) et les autorités des pays concernés en vue de renforcer la coopération en matière de prévention et de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée et de mieux relever les défis liés aux migrations.

Rédaction Infomediaire.