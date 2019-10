Le nombre des donneurs d’organes à Casablanca ne dépasse guère 700 personnes sur les vingt dernières années, a regretté le Pr. Amal Bourquia, néphrologue de renom et présidente de l’association REINS.

Plus exactement, 676 personnes seulement se sont inscrits au registre des donneurs d’organes au niveau de la capitale économique, depuis l’an 2000 jusqu’à présent, a-t-elle déclaré à la MAP, à l’occasion de la Journée mondiale du don d’organes et de la greffe, célébrée le 17 octobre de chaque année.

Le premier registre ouvert à Casablanca a comporté les noms de 476 personnes qui se sont portées volontaires pour donner leurs organes, a-t-elle détaillé, indiquant qu’un deuxième registre, lancé en 2018, a été émargé par 200 nouveaux volontaires jusque-là.

Selon le professeur Bourquia, qui est également coordinatrice du collectif médical, humanitaire et environnementale de la région Casablanca- Settat, le nombre total des donneurs, aux niveaux local et national, demeure ‘’très modeste’’, au moment où le nombre de patients en demande d’une greffe est toujours plus élevé.