La Subdivision des douanes de Fès a saisi, mardi, en collaboration avec le Service régional des enquêtes douanières, d’importantes quantités de sacs en plastique stockées dans un dépôt de la ville.

Le poids total des sacs saisis, suite à une opération de suivi et de filature, s’élève à plus de 8,1 tonnes accompagnés de 19 kg de granulés de polyéthylène, indique un communiqué l’Administration des douanes et impôts indirects (ADII).

Cette opération d’envergure, menée en coopération avec les autorités locales, la police judiciaire et sous la supervision du parquet, s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par l’ADII pour lutter contre le phénomène de commercialisation des sacs en plastique prohibés conformément au Dahir n°1.15.148 du 07 décembre 2015 interdisant la fabrication, l’importation, l’exportation, la commercialisation et l’utilisation des sacs en plastique, conclut le communiqué