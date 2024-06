Les contrôles douaniers à l’import ont permis de générer plus de 4,7 milliards de dirhams (MMDH) de recettes additionnelles durant l’exercice 2023, selon l’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII).

Les recettes issues du contrôle de la valeur constituent la source principale d’alimentation de ces recettes à hauteur de 86%, indique l’ADII dans son rapport d’activité de l’exercice 2023, notant qu’en termes d’évolution annuelle, ces recettes ont enregistré une augmentation de 28% par rapport à l’année écoulée.

Cette évolution est due à la nouvelle approche proactive et collaborative adoptée par l’Administration pour lutter contre la sous-facturation tendant actualiser les bases d’appréciation de la valeur et ce, sur la base des études sectorielles analytiques menées ainsi qu’à travers des concertations régulières avec les associations professionnelles et les acteurs de différents secteurs économiques du pays, ajoute la même source.

D’autre part, le contrôle immédiat hors contrôle de la valeur a permis de collecter en 2023 un montant de 468 millions de dirhams (MDH) en droits et taxes additionnels, soit une augmentation de 23% par rapport à l’année 2022.

Les recettes additionnelles perçues suite au contrôle a posteriori ont atteint un montant de 138,13 MDH en 2023 dont 103,7 MDH de droits et taxes et 34,43 MDH d’amendes. Quant au contrôle des voyageurs, ses recettes en termes de droits et taxes ont augmenté de 13% par rapport à 2022 pour s’établir à 97 MDH.