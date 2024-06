Une plateforme logistique des sociétés Softgroup Immobilier et Emirates Logistics a été inaugurée, vendredi à la zone franche de Kénitra.

Le projet s’étend sur une superficie de 35.000 mètres carrés et constitue une composante importante de la zone industrielle « Atlantic Free Zone de Kénitra » (AFZ).

Cette plateforme, dont la cérémonie d’inauguration a été présidée par le ministre du Transport et de la Logistique, Mohamed Abdeljalil, en présence notamment de l’ambassadeur des Émirats arabes unis au Maroc, Al Asri Saeed Ahmed Al Dhaheri, et du gouverneur de la province de Kénitra, Fouad M’Hamdi, s’inscrit dans le cadre du développement et de l’équipement de plateformes logistiques modernes de nouvelle génération, en faveur des opérateurs économiques.

La plateforme, qui vise à promouvoir l’attractivité de l’AFZ de Kénitra, a également pour objectifs de valoriser le foncier économique et de mettre en avant son rôle en tant qu’accélérateur de la cadence de développement des domaines territoriaux à même d’attirer des investissements à valeur ajoutée et d’offrir des opportunités d’emploi.

À cette occasion, Abdeljalil a indiqué que cette plateforme logistique est le fruit d’un partenariat entre deux groupes privés, à savoir « Softgroup », en tant qu’acteur important dans le domaine de la logistique au Maroc, et la société émiratie « Emirates Logistics », qui œuvre aussi dans le même domaine, ajoutant que le but est de construire des zones dédiées au stockage logistique.

Le ministre a expliqué, dans une déclaration à la presse, que cette plateforme, qui s’inscrit dans le cadre de la politique volontariste d’investissement dans le secteur de la logistique, permet d’améliorer les performances logistiques, qui sont au cœur de la politique économique du pays, en exécution des Hautes Orientations Royales et conformément au nouveau modèle de développement.

Et de poursuivre que le ministère œuvre à intensifier les activités visant à créer davantage de zones logistiques, à accélérer leur réalisation dans toutes les régions du Royaume et à les mettre au service de l’attractivité économique et de la compétitivité logistique.

« Nous avons déjà inauguré une première plateforme logistique dans l’AFZ de Kénitra sur une superficie de 45.000 mètres carrés, où des entreprises y œuvrent dans le domaine de l’industrie automobile », a fait savoir de son côté le directrice générale du Softgroup Immobilier, Zhor Kabbaj.

« Nous avons reproduit la même expérience au niveau de cette plateforme logistique », a-t-elle indiqué dans une déclaration similaire, exprimant la volonté de Softgroup immobilier « d’accueillir des entreprises nationales et étrangères et de répondre à leurs besoins en matière d’entreposage à Kénitra ».

L’Atlantic Free Zone de Kénitra couvre la logistique de l’axe Tanger-Rabat, a-t-elle indiqué, en souhaitant qu’elle « s’étende également à la région de Casablanca ».

L’inauguration de cette plateforme logistique traduit « une ambition et une vision pour Kénitra », a estimé, quant à lui, le Directeur général de « l’Emirates Logistics », Frédéric Ricci, ajoutant que l’objectif est de créer des zones de services à haute valeur ajoutée dans le domaine de la logistique et des chaînes d’approvisionnement et d’importation.

La plateforme est le résultat d’une coopération et d’une coordination entre deux entreprises à savoir SOFTGROUP immobilier, qui œuvre à la création d’une infrastructure de haute qualité, et « notre entreprise qui fournit le kit logistique », a-t-il précisé.