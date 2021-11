L’architecte marocaine Aziza Chaouni a remporté deux prix lors de la 6ème édition des Holcim Awards 2021, pour son projet de mise à niveau durable d’une oasis à M’hammid El Ghizlane, dans la province de Zagora, a annoncé LafargeHolcim Maroc.

« Lors de la 6ème édition des #HolcimAwards 2021, l’architecte marocaine Aziza Chaouni a remporté le Global Holcim Awards Bronze et le Holcim Awards Acknowledgement Prize Middle East Africa, pour son projet de mise à niveau durable d’une oasis à M’hammid El Ghizlane, dans la province de Zagora », indique le Groupe dans un communiqué. Ces prix lui ont été remis par José Antonio Primo, Administrateur Directeur Général de LafargeHolcim Maroc, lors d’une cérémonie organisée à Venise, en marge de la Biennale internationale d’architecture, précise la même source. Le projet de Aziza Chaouni, réalisé pour la commune rurale de M’hammid El Ghizlane, est une école de musique et un centre d’écotourisme promouvant la sauvegarde du patrimoine oasien.

« Le projet se situe dans le désert du Sahara, en bordure d’une oasis aride qui manque de ressources en eau, il ne pouvait donc qu’être durable », explique la lauréate Aziza Chaouni, cité dans le communiqué. « Il doit générer sa propre énergie, collecter sa propre eau et la distribuer de manière très efficace pour utiliser chaque goutte d’eau ». Le jury des Global Holcim Awards a reconnu l’intention louable de s’attaquer au problème du déplacement des populations tribales en raison de la menace du changement climatique, en proposant une solution qui permet aux personnes de rester enracinées dans leur ville natale et de maintenir leurs traditions.

Pour Primo, « le nouveau défi du 21ème siècle, est de construire des bâtiments durables, en prenant en compte les impacts environnementaux d’un bâtiment sur l’ensemble de son cycle de vie, depuis l’extraction des matières premières qui le composent jusqu’à sa démolition et au recyclage des matériaux ».

Pour accompagner l’évolution de nos sociétés, il faut améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments, réduire la consommation des ressources naturelles et intégrer dans la conception du bâtiment les possibilités de réutilisation ou de recyclage en fin de vie, a-t-il poursuivi. Ainsi, « les Holcim Awards permettent d’identifier les idées les plus prometteuses afin de relever les défis actuels de l’urbanisation croissante et améliorer la qualité de vie des individus.

Nous sommes fiers de participer à la promotion d’une architecture durable au Maroc », a souligné M. Primo. Fidèle à son engagement en faveur de la construction durable, LafargeHolcim Maroc apporte son soutien aux Holcim Awards. Ce concours, le plus important au monde en matière de construction durable, a été créé en 2005 et récompense des projets architecturaux audacieux et novateurs. Il se concentre sur les projets qui vont au-delà des normes en vigueur, proposent des réponses durables aux questions technologiques, environnementales, socio-économiques et culturelles qui affectent la construction contemporaine et fournissent des solutions nouvelles, surprenantes et résolument visionnaires, qui vont révolutionner notre façon de construire.

Les projets retenus doivent répondre aux cinq principes fondamentaux de l’habitat humain pour les générations futures, identifiés par la Fondation Holcim, à savoir l’innovation et la transmissibilité, les standards éthiques et l’inclusion sociale, les ressources et la performance environnementale, la viabilité et la compatibilité économiques, ainsi que l’impact contextuel et esthétique. Pour sa 6ème édition, plus de 4.700 projets de 134 pays ont été soumis, dont près de 90 projets marocains.

Les lauréats marocains aux Holcim Awards : Pour rappel, les Holcim Awards connaissent depuis leur création une participation soutenue des projets marocains avec plusieurs prix remportés : 2017 : l’architecte Fatima-Azzahra Bendahmane – Ville : Casablanca – Prix : Silver Award for Middle East Africa – Projet : Ecole primaire et un centre de formation artisanale; 2014 : l’architecte Chamss Oulkadi – Ville : Agadir – Prix : Next Generation Prize for Middle East Africa – Projet : Mémorial sismique et musée archéologique de la ville d’Agadir; 2011 : l’architecte Yassir Khalil – Ville : Fès – Prix : Acknowledgment Prize Projet : Reconstruction et réhabilitation des quartiers urbains de la ville de Fès; 2009 : l’architecte Aziza Chaouni – Ville : Fès – Prix : Global Gold Award Projet : Régénération et aménagement urbain d’Oued FES; 2005 : l’architecte Myriam Kenza Soussan – Ville : Erfoud – Prix : Acknowledgment Prize for Middle East Africa – Projet : Logement écologique dans une zone semi-désertique.