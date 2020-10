Le Conseil d’Administration de Wafa Assurance réuni en date du 08 octobre 2020 sous la Présidence de Monsieur Mohamed Ramses ARROUB, a accédé à la demande de départ à la retraite de Slimane ECHCHIHAB. A cette occasion, le Conseil d’Administration a rendu un vibrant hommage à ECHCHIHAB et l’a remercié pour avoir oeuvré pendant plus de 30 ans au service des clients et des réseaux partenaires de Wafa Assurance, et pour avoir fortement contribué au leadership du Groupe, notamment dans la bancassurance, tant au Maroc qu’à l’International.

Le Conseil d’Administration a ensuite nommé Driss MAGHRAOUI Directeur Général Délégué en charge du Pôle Assurance Vie des particuliers. MAGHRAOUI, dont la nomination prend effet le 19 octobre 2020, a comme missions de continuer à renforcer le leadership du Groupe Wafa Assurance en Assurance Vie, de contribuer au développement régional aussi bien sur le périmètre existant que sur son élargissement et de prendre part à la transformation digitale du Groupe Wafa Assurance.

Ingénieur de l’Ecole Centrale de Paris et titulaire d’un DEA en modélisation et analyses quantitatives en économie de l’université Paris X. MAGHRAOUI a démarré sa carrière bancaire en 1994. Il a rejoint le Groupe Attijariwafa Bank en 2006 pour occuper différents postes en relation avec l’animation, le marketing et le commercial. En 2012, il prend en charge la Direction des Marchés des Particuliers et des Professionnels, périmètre incluant la bancassurance, où il a conçu et décliné les stratégies de développement des différents segments de clientèle tout en prenant en charge les relations avec les partenaires et les synergies avec les filiales.