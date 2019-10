La Commission du droit d’accès à l’information (CDAI) a annoncé l’organisation de son premier cycle de formation à partir du 25 novembre prochain, dans différentes régions du Royaume, au profit des personnes en charge du traitement des demandes d’accéder à l’information, désignées par les institutions et organismes concernés.

Ce cycle de formation se déclinera suivant certains axes, notamment, l’introduction et présentation des dispositifs internationaux et nationaux liés à la loi 31.13, le modèle de demande d’accès à l’information, la procédure d’accès à l’information, la description de l’information concernée par cette loi et la définition de son périmètre.

Ledit cycle se déclinera aussi suivant le plan de classement des documents et archives, la publication proactive, les exceptions, la mission et responsabilité de la personne en charge et les plaintes. Les modalités de participation à ce premier cycle seront communiquées à compter du 21 octobre 2019.