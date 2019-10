Les travaux de la 12ème édition de la World Policy Conference (WPC) ont pris fin, ce lundi soir à Marrakech, après avoir rassemblé, trois jours durant, un parterre d’éminentes personnalités du monde de la politique, de l’économie et des médias, outre des académiciens, des experts, des chercheurs et des leaders d’opinions issus des cinq continents.

Placée sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, la WPC a réussi à assurer une diversité des points de vue, une pluralité des débats et des échanges riches, fructueux et de haute qualité. Elle a aussi permis à tous les publics concernés de porter une réflexion éclairée et pertinente sur les préoccupations et les bouleversements incessants que connaît le monde actuellement.