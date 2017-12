Infomédiaire Maroc – L’adoption du plan d’action national dans le domaine de la démocratie et des droits de l’Homme fait du Maroc l’un des 39 pays disposant d’un plan stratégique pour la promotion des droits de l’Homme, a affirmé le ministre d’Etat chargé des droits de l’Homme, Mustapha Ramid.

Ce plan, a ajouté le ministre, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’engagement pris par le gouvernement dans son programme et comporte 4 axes : La démocratie et la gouvernance, les droits économiques, sociaux, cultures et environnementaux, la protection des droits des minorités et leur promotion ainsi que le cadre juridique et institutionnel.

Il est réparti sur 26 annexes comportant plus de 430 mesures et identifiant les sujets prioritaires ainsi que les acteurs du partenariat et de la coopération et les objectifs escomptés sur la durée du plan (2018-2021).

A noter que le plan a été adopté au cours du dernier conseil de gouvernement et sera publié au Bulletin Officiel.

