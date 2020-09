L’Agence coréenne de coopération internationale (KOICA) a décidé d’apporter son soutien à un projet intitulé “la réponse à la COVID-19 au Maroc (Août 2020 – Décembre 2020)”, initié dans l’objectif d’aider notamment les établissements de santé à faire face aux répercussions du coronavirus.

Ce projet, élaboré en partenariat avec l’ONG Global Care, vise à renforcer les capacités des établissements de santé en fournissant des instruments médicaux et des équipements de protection individuelle afin de protéger les prestataires de santé contre la Covid-19, a indiqué la KOICA dans un communiqué, ajoutant qu’il vise également la sensibilisation de la population au sujet de la pandémie et le soutien psychologique des groupes sociaux vulnérables.

Le projet de la réponse à la Covid-19 s’étalera sur une période de 5 mois, entre août et décembre 2020. Il sera procédé en effet au lancement de deux systèmes de réponse et de traçage informatisés pour une réponse rapide et systématique face à la Covid-19, en plus d’un système de code QR et une application Covid self-vérificateur.

Le système de code QR, explique-t-on, est un moyen sûr et précis qui fournit des informations sur l’historique des contacts auprès des cas positifs. Il encourage ainsi les dépistages précoces sans atteinte à la vie privée.

L’application Covid self-vérificateur est une application d’auto-diagnostic qui sera utilisée pour vérifier les symptômes individuels (fièvre, maux de tête, difficultés respiratoires, etc.).

Par ailleurs, des conférences virtuelles entre le Maroc et la Corée seront organisées afin d’assurer un échange d’expériences et de connaissances sur les technologies coréennes dans la lutte contre la Covid-19 et d’expliquer le fonctionnement du système code QR et de l’application Covid self-vérificateur en tant que projet pilote au Maroc.

Le projet de la réponse à la Covid-19 au Maroc, établi en partenariat entre la KOICA, Global Care et le ministère marocain de Santé, s’inscrit dans l’engagement et l’implication de la République de Corée pour la lutte contre la pandémie.

L’agence coréenne de coopération internationale est une organisation gouvernementale créée dans le but de renforcer la coopération internationale du pays asiatique avec ses pays partenaires en mettant en œuvre des programmes de coopération technique, des projets pour le développement socio-économique et des subventions gouvernementales.