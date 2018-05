Infomediaire Maroc – CIH Bank a procédé, hier soir, au lancement officiel de son porte-monnaie électronique ‘‘WE PAY’’.

Il permet d’accéder en toute simplicité et en quelques secondes à une panoplie unique de fonctionnalités sur les smartphones : l’alimentation en espèces en agences ou par débit carte ; l’alimentation par compte en agences ou via l’espace CIH NET et/ou CIH Mobile ; le transfert d’argent de WE PAY vers WE PAY, le retrait d’argent de via les GAB CIH Bank ou agences CIH BANK ; le transfert CIH Express ; les paiements de factures (eau, électricité, téléphone, internet, taxes…) ; ainsi que les recharges téléphoniques et les recharge Jawaz. Et bien d’autres fonctionnalités encore plus innovantes vont être déployées prochainement comme le Paiement commerçant et le transfert vers d’autres ‘‘wallets’’ dès que l’interopérabilité est effective. Toutes les opérations peuvent être effectuées 24h/24, 7j/7 et ce, où que l’utilisateur se trouve dans le monde.

Rédaction Infomediaire.