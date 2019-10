Les e-acheteurs australiens dépensent plus de 16 milliards de dollars par an en achats sur les réseaux sociaux, selon une étude réalisée par la banque ING. Plus du tiers des Australiens (34%) estiment que les achats sur les réseaux sociaux ont conduit à des dépenses imprévues, qui ont occasionné des dépassements de budget, note l’étude. En moyenne, les Australiens dépensent 860 dollars de plus par an, alors que 20% des personnes interrogées déclarent qu’ils envisagent d’acheter des articles sur les réseaux sociaux chaque fois qu’ils visitent ces plateformes. Près du quart des personnes interrogées ont avoué ne pas contrôler leurs dépenses en ligne.