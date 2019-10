Le taux annuel d’accroissement de la population canadienne a atteint 1,4% en 2019, un record d’accroissement démographique en un an depuis celui observé en 1990 (+1,5%), selon les données de l’agence Statistiques Canada. La population canadienne s’élevait à 37 589 262 personnes au 1er juillet 2019, en hausse de 531 497 par rapport au 1er juillet 2018, indique l’agence fédérale, précisant que cette augmentation est imputable notamment à l’immigration. La croissance démographique soutenue est due en grande partie (82,2 %) à l’installation d’un nombre accru de migrants et de résidents non permanents, précise Statistique Canada dans son estimation de la population, relevant que la différence entre les naissances et les décès n’explique qu’une faible proportion (17,8 %) de la croissance, une part en recul année après année. En 2018-2019, le Canada a accueilli 313 580 migrants, soit un des niveaux les plus élevés de son histoire, ajoute-t-on de même source, faisant savoir que le nombre de résidents non permanents a progressé de 171 536 personnes en une année, soit la plus forte hausse dans l’histoire du pays.