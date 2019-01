Infomédiaire Maroc – Après le lancement réussi de son activité d’acquisition TPE, NAPS poursuit le développement de son offre de solutions d’acceptation des moyens de paiement électronique sécurisé et ouvre aujourd’hui sa plateforme e-commerce à l’ensemble des opérateurs du commerce de biens et de services.

Après une phase pilote réussie, NAPS lance sur le marché national son offre d’acquisition e-commerce qui réaffirme son engagement à apporter aux commerçants des technologies et des services Premium et introduit pour la première fois au Maroc des innovations inédites propres au monde du commerce électronique.

Robuste et totalement sécurisée (certifiée par Visa et Mastercard en conformité aux plus hauts standards mondiaux 3D-Secure et PCI DSS), la plateforme e-commerce de NAPS apporte aux e-commerçants des avantages et services exclusifs, parmi lesquels figurent particulièrement :

Le paiement embarqué : qui permet d’intégrer le paiement directement dans la galerie web ou l’application mobile du e-commerçant, sans redirection vers une page de paiement externe garantissant ainsi un parcours sans rupture jusqu’à la finalisation de la vente en ligne,

Le paiement immersif : via la personnalisation graphique de l’ensemble des pages et messages de paiement avec le logo et la charte du e-commerçant permettant ainsi une cohérence visuelle et ergonomique de bout en bout, depuis le site web du commerçant, en passant par la page de paiement jusqu’au mail ou sms de confirmation et de remerciement,

Le paiement One-to-One (ou paiement par mail et sms) : solution de paiement ultra pratique qui permet au commerçant de générer et envoyer des liens de paiement sans avoir à mettre en place un site e-commerce. Cette solution est idéale pour les opérateurs du voyage et du tourisme, les professionnels spécialisés dans la vente à distance ou sur réseaux sociaux, et également pour des usages ciblés comme les relances automatiques des paiements échus et des impayés, ou des usages ponctuels comme la billetterie des évènements sportifs et culturels,

Le paiement n-fois : pour gérer les paiements des avances et les paiements récurrents. Cette fonctionnalité est fort appréciée par les facturiers, les associations, et les fournisseurs de services avec abonnements,

Dans la même perspective de simplifier le parcours-client de bout en bout, d’améliorer la confiance numérique et d’augmenter les ventes en ligne, d’autres fonctionnalités innovantes ont été intégrées notamment le tracking des paniers abandonnés, la notation dynamique des commerçants affiliés, les outils d’analyse du comportement de navigation et d’achat en ligne ou encore la détection prédictive des tentatives de fraude en temps-réel,

A l’instar de l’offre acquisition TPE, la solution e-commerce de NAPS met à la disposition des e-commerçants un modèle tarifaire transparent et flexible avec des formules adaptées à la volumétrie et la nature d’activité de chaque commerce, et leur fournit des services d’accompagnement et des outils de reportings intelligents (Voir modèle ci-dessous) pour suivre leur activité et la développer en toute facilité.

NAPS poursuivra sa dynamique d’innovation, en capitalisant sur sa stratégie de proximité auprès des commerçants et sur l’expertise mondiale de sa maison-mère « M2M Group » pour apporter à l’ensemble des professionnels et des citoyens du Maroc des services et des technologies de paiement fiables, utiles et conviviales.

Rédaction Infomédiaire