La Caisse marocaine des Retraites (CMR) a procédé, ce jeudi, au lancement officiel de sa plateforme « e-Retraite CMR », dédiée à la gestion électronique des dossiers des pensions de retraite. Cette plateforme constitue une mise en œuvre de la circulaire n° 7-2019 du Chef de Gouvernement relative à la gestion électronique des dossiers de pension et les engagements des parties prenantes. Son déploiement devrait réduire significativement les délais de traitement des dossiers de pension des intéressés et de leurs ayants droit et garantir la continuité de paiement entre le dernier salaire et la pension et d’offrir un service de qualité pour les usagers de la CMR.

Déclaration :

– « ‘e-Retraite CMR’ contribuera à la simplification des procédures administratives à travers l’échange électronique des documents et au renforcement de la relation de transparence et de confiance avec les employeurs et les usagers » Lotfi Boujendar, Directeur de la CMR