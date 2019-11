Au-delà des questions relatives à l’amélioration des prestations qu’ils octroient aux bénéficiaires et la pérennité financière des régimes qu’ils gèrent, les organismes de retraite sont appelés à renforcer davantage leur performance et développer la qualité de leurs services, a indiqué le ministre de l’Economie, des finances et de la Réforme de l’administration, Mohamed Benchaaboun.

« Ces objectifs ne peuvent être atteints qu’à travers de profondes mutations organisationnelles et technologiques, et en mettant en place des stratégies constamment repensées et réajustées, en rupture avec toute forme de pratiques traditionnelles » a relevé Benchaaboun à l’ouverture du colloque international sous le thème « la transformation digitale, un levier de performance et d’excellence pour les organismes de retraite ». « La transformation digitale constitue un levier fondamental pour réussir ces défis », a t-il poursuivi