Abderrahim El Hafidi, DG de l’ONEE et Président de l’Association Marocaine de l’Eau Potable et de l’Assainissement (AMEPA), a présidé la première réunion du nouveau Bureau élu lors de l’Assemblée Générale Mixte du 23 Juillet dernier. Cette réunion a revêtu une importance particulière vu qu’elle marque le démarrage effectif des travaux pour concrétiser la nouvelle vision stratégique qui a été tracée pour l’Association lors de l’Assemblée Générale Mixte de l’AMEPA. Lors de cette réunion, le Bureau a procédé à la validation du Programme d’Action de l’AMEPA pour la période 2019-2023 qui vise principalement le repositionnement de l’AMEPA dans l’échiquier national du secteur de l’eau et la création de synergies et d’alliances stratégiques avec les structures nationales et internationales intervenant dans le secteur de l’eau. Les principales recommandations de la réunion du Bureau ont porté sur la création des Comités Internes de l’AMEPA chargés de la mise en œuvre des différents axes du programme d’action et le lancement des activités prioritaires notamment, l’organisation du Salon AMEPA, qui constitue l’évènement phare de l’Association, les préparatifs pour l’organisation du Colloque annuel sur les programmes d’investissement des opérateurs du secteur de l’eau national, le développement de la communication stratégique de l’AMEPA et l’élaboration d’une feuille de route pour la viabilisation des ressources financières de l’AMEPA.