La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 4,8 milliards de dirhams (MMDH) à fin septembre 2019 contre 4,5 MMDH un an auparavant, fait savoir la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Cet excédent tient compte d’un solde positif de 339 millions de dirhams (MDH) dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes, précise la TGR dans son bulletin mensuel sur les statistiques des finances locales du mois de septembre 2019. S’agissant des recettes ordinaires des collectivités territoriales, elles se sont établies à 31,5 MMDH, en augmentation de 6,5%, indique la TGR qui explique ce résultat par la hausse de 10,4% des recettes transférées et de 3,6% des recettes gérées par l’Etat, conjuguée à la baisse de 4,3% des recettes gérées par les collectivités territoriales. Quant aux dépenses ordinaires, elles ont atteint 17,2 MMDH, en progression de 1,7% suite à la hausse de 1,2% des dépenses de personnel et de 2,7% des autres dépenses de biens et services, conjuguée à la baisse de 1,8% des charges en intérêts de la dette.