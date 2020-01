La ville de Laâyoune sera dotée, avant la fin de l’année 2020, d’une deuxième station de dessalement de l’eau de mer d’une capacité de 600 L/s pouvant satisfaire les besoins de la population jusqu’en 2030, a annoncé le directeur général de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEEP), Abderrahim Hafidi.



Hafidi, qui prenait part à Laâyoune au conseil d’administration de l’Agence du bassin hydraulique de Laâyoune-Sakia El Hamra, a indiqué que ce projet vient s’ajouter à la première station de dessalement de mer inaugurée en 1995 d’une capacité de 300 L/s.



Dans une déclaration, il a ajouté qu’un deuxième projet verra le jour prochainement à Laâyoune et concerne la réalisation d’une station de traitement des eaux usées pour une capacité de 18.000 m3/jour, précisant que ce projet qui sera livré en 2020 donnera une forte impulsion au développement de cette ville, en particulier l’aménagement des espaces verts.



Le directeur général de l’ONEEP a également fait savoir que les travaux de réalisation d’une station de dessalement de l’eau de mer à Dakhla seront lancés prochainement en vue de satisfaire les besoins en eau des populations de la région Dakhla-Oued Eddahab .



Il a relevé que la réunion du conseil d’administration de l’Agence du Bassin hydraulique Laâyoune-Sakia El Hamra, présidée par le ministre de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, Abdelkader Amara, revêt une grande importance en ce sens qu’elle intervient quelques jours après la séance de travail présidée par le Roi Mohammed VI et consacrée au programme prioritaire national d’alimentation en eau potable et les eaux d’irrigation pour la période 2020-2027.



Cette réunion, a-t-il noté, est d’autant plus importante que la région est connue pour la rareté des eaux de surface, une donne ayant conduit l’ONEEP à faire appel à la technique de dessalement de l’eau de mer par la réalisation d’une station à Boujdour en 1977 et celle de Laâyoune en 1995.



En marge de sa participation à cette réunion, Hafidi a visité les projets de renforcement de l’alimentation en eau potable de la ville de Laâyoune à travers la réalisation de la deuxième station de dessalement de mer et de la station de traitement des eaux usées