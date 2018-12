Infomédiaire Maroc – Selon le ministre de l’Economie et des Finances, Mohamed Benchâaboun, le Maroc a développé un modèle de coopération intégré et multidimensionnel, s’inscrivant dans le cadre de la vision royale pour l’Afrique.

Le ministre a également souligné que cette vision s’est traduite par la signature de plus de 1 000 accords de coopération et par le renforcement des échanges commerciaux (les exportations ont été multipliées par 4 en 10 ans) et les investissements. « Le Royaume est aujourd’hui le 2ème investisseur africain sur le continent, 1er investisseur africain en Afrique de l’Ouest, avec pas moins de 3 milliards de dollars durant la période 2008-2017 », a-t-il fait savoir.

Le ministre de l’Economie et des Finances a également souligné le rôle capital que doit jouer Casablanca Finance City (CFC) comme hub régional et vecteur d’intégration financier et commercial (plus de 150 entreprises labellisées).

« Le Maroc, fort de tous ses atouts, de son positionnement géographique stratégique, de l’accès privilégié aux marchés mondiaux les plus dynamiques grâce à un réseau étoffé d’Accords de libre-échange, est parfaitement positionné et disposé à jouer un rôle clé dans la dynamisation des relations de coopération triangulaire entre l’Afrique et ses partenaires internationaux », a-t-il poursuivi.

Rédaction Infomédiaire