Infomédiaire Afrique- Une conférence de haut niveau sur l’économie bleue durable se tiendra du 26 au 28 novembre 2018 dans la capitale kényane, Nairobi, une rencontre qui devra attirer plus de 6 000 participants qui devront examiner les moyens de faire bénéficier à l’espèce humaine l’ensemble des océans, des fleuves et des lacs, a-t-on appris à Nairobi. La conférence qui a été annoncée lors de la troisième session de l’Assemblée des Nations Unies à Nairobi par le président Uhuru Kenyatta en décembre 2017, servira de forum pour promouvoir les discussions mondiales sur le développement durable de l’économie bleue. L’événement devrait attirer environ 6000 participants de tous les États membres des Nations Unies, des agences des Nations Unies, des communautés économiques régionales, des organisations internationales, des sociétés civiles et du secteur privé engagé dans les activités de l’économie bleue.

Placée autour du thème « L’économie bleue et le programme 2030 pour le développement durable », la conférence se concentrera sur les nouvelles technologies et l’innovation pour les océans, les mers, les lacs et les rivières ainsi que les défis que posent ces ressources et les énormes opportunités qu’elles présentent pour l’humanité.

Outre les deux concepts piliers, à savoir « durabilité, changement climatique et contrôle de la pollution », et « production, croissance économique accélérée, emploi et réduction de la pauvreté », la conférence devra discuter de plusieurs sous-thèmes ayant trait notamment au « transport et connectivité mondiale », « emploi, création d’emplois et éradication de la pauvreté », « villes, divertissement touristique et économie bleue », « énergie, ressources minérales et développement durable », « gestion et maintien de la vie marine, conservation et activité économique durable » et « action pour le climat, agriculture et océans ».

Le Kenya avait annoncé récemment avoir reçu une contribution de 215 000 euros (environ 24,9 millions de shillings) de la part de l’Union européenne à titre de contribution pour le financement de cette conférence.

« L’UE a confirmé une contribution de 215 000 euros en faveur de la conférence sur l’économie bleue qui se tiendra à Nairobi du 26 au 28 novembre 2018», avait affirmé le chef de la diplomatie kényane, Macharia Kamau, ajoutant que ce montant représente plus du quart du budget total alloué à la réunion.

Co-organisée par le Kenya et le Canada, la conférence devrait mobiliser les parties prenantes sur la manière de tirer parti des ressources de la mer, des lacs et des rivières, communément appelée économie bleue.

Le PNUD, l’Autorité des marchés de capitaux et la «Ocean Foundation» sont quelques-uns des donateurs non étatiques qui se sont également engagés à soutenir la conférence.

