Le Conseil de Bank Al-Maghrib (BAM) a décidé de maintenir inchangé le taux directeur à 2,25%, au terme de sa deuxième session de l’année 2019 tenue mardi à Rabat, annonce la Banque centrale dans un communiqué.

Sur la base de l’évaluation, notamment des prévisions à moyen terme de l’inflation, de la croissance, des comptes extérieurs, des conditions monétaires et des finances publiques, « le Conseil de BAM a jugé que le niveau actuel du taux directeur de 2,25% reste approprié et a décidé de le maintenir inchangé », indique Bank Al-Maghrib.

Lors de cette réunion, relève la même source, le Conseil de BAM a noté que l’inflation a été faible au cours des quatre premiers mois de 2019, avec une diminution en glissement annuel de l’indice des prix à la consommation de 0,1% en moyenne, expliquant que cette baisse est attribuable à celle des prix des produits alimentaires à prix volatils et, dans une moindre mesure, des prix des carburants et lubrifiants.

Ces facteurs, estime-t-il, impacteront l’évolution de l’inflation sur l’ensemble de l’année, la ramenant à 0,6% après avoir atteint 1,9% en 2018.

Bank Al-Maghrib s’attend, cependant, à ce que l’inflation s’accélérerait à 1,2% en 2020, tirée par sa composante sous-jacente qui, soutenue principalement par la reprise prévue de la demande intérieure, s’établirait à 1,5% après 0,8% prévue en 2019 et 1,1% en 2018.

Par ailleurs, la Banque centrale souligne que les données provisoires des comptes nationaux annuels indiquent un ralentissement de la croissance à 3% en 2018 après 4,2% un an auparavant, avec une décélération de 15,2% à 4% pour le secteur agricole et de 2,9% à 2,6% pour les activités non agricoles.

En termes de perspectives, poursuit-il, ces dernières devraient connaître, selon les prévisions de Bank Al-Maghrib, un accroissement de leur valeur ajoutée de 3,6% en 2019 puis de 3,9% en 2020.

En tenant compte d’une production céréalière estimée par le Département de l’Agriculture à 61 millions de quintaux, Bank Al-Maghrib s’attend à ce que la valeur ajoutée agricole reculerait de 3,8% en 2019 avant d’augmenter de 6% en 2020, sous l’hypothèse d’une récolte moyenne, faisant observer que, dans ces conditions, la croissance globale ressortirait à 2,8% en 2019 et marquerait une accélération à 4% en 2020.

Concernant le marché du travail, Bank Al-Maghrib assure que l’économie nationale a créé entre le premier trimestre de 2018 et le même trimestre de 2019, 15 mille postes contre 116 mille un an auparavant, précisant que l’agriculture a enregistré une perte de 152 mille emplois, alors que les secteurs non agricoles ont créé 167 mille postes, dont près de 40% dans le commerce de détail.

Tenant compte d’une baisse de 0,4% de la population active, le taux d’activité a reculé de 0,9 point de pourcentage à 46,2% et le taux de chômage est revenu de 10,5% à 10% au niveau national et de 15,6% à 14,5% en milieu urbain, ajoute-t-il.

Au plan des comptes extérieurs, BAM souligne que la bonne performance des exportations se poursuit, avec une progression de 4,5% à fin avril, portée notamment par les ventes de phosphates et dérivés, faisant remarquer qu’en parallèle, les importations se sont alourdies de 4,7%, tirées en grande partie par les achats de biens d’équipement et des demi-produits.

Quant aux recettes de voyage, elles se sont améliorées de 1,5% alors que les transferts des MRE ont accusé un recul de 2,9%. En termes de perspectives, ajoute la même source, la dynamique des exportations se maintiendrait à moyen terme, avec en particulier un rebond des ventes de l’automobile en 2020, en lien avec l’entrée en production de l’usine PSA prévue au cours du second semestre de 2019, alors que les importations sont projetées en ralentissement, avec les baisses attendues de la facture énergétique et du rythme d’acquisition des biens d’équipement.

Les recettes voyage et les transferts des MRE devraient enregistrer une amélioration de leur rythme au terme de 2019 et se renforcer en 2020. Tenant compte de ces évolutions et sous l’hypothèse d’entrées de dons du CCG de 2 milliards de dirhams en 2019 et de 1,8 milliard en 2020, BAM s’attend à que le déficit du compte courant s’allégerait de 5,5% du PIB en 2018 à 4,5% en 2019 puis à 3,1% en 2020.

Pour ce qui est des opérations financières, la Banque centrale indique que les recettes d’IDE devraient osciller autour d’un montant équivalent à 3,4% du PIB et les entrées au titre des prêts connaîtraient des augmentations notables, avec deux sorties attendues du Trésor à l’international, l’une en 2019 et l’autre en 2020.

BAM estime que, dans ces conditions, les réserves internationales nettes (RIN) s’établiraient à 239 milliards de dirhams à fin 2019 et à 234,5 milliards au terme de 2020, continuant ainsi à assurer la couverture d’un peu plus de 5 mois d’importations de biens et services.

S’agissant des conditions monétaires, Bank Al-Maghrib estime que le taux de change effectif réel devrait ressortir en légère appréciation en 2019, l’écart d’inflation devant atténuer l’appréciation nominale prévue du dirham, notant qu’en 2020, il connaîtrait une légère dépréciation, résultat d’une quasi-stabilité en termes nominaux et d’une atténuation de l’écart d’inflation.

BAM relève, en outre, que les taux débiteurs ont marqué au cours du premier trimestre 2019 un recul trimestriel de 17 points de base à 4,89% en moyenne, qui a bénéficié essentiellement aux entreprises, notamment les TPME, notant qu’en dépit de cette détente, le crédit bancaire au secteur non financier a progressé à fin avril à un rythme modéré de 3,3% globalement, et de 1,3% pour les entreprises privées, et devrait terminer l’année en hausse de 3,5% et augmenter de 4,3% au terme de 2020, en ligne avec l’amélioration prévue des activités non agricoles.

Pour ce qui est des finances publiques, BAM signale que l’exécution budgétaire des cinq premiers mois de l’année s’est soldée par un allègement du déficit à 18,5 milliards de dirhams en raison notamment du renforcement des recettes ordinaires de 6,2%, reflétant principalement une augmentation notable des produits de l’IR et de la TIC ainsi que l’encaissement de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices.

Les rentrées de la TVA ont été, en revanche, en baisse, impactées par la hausse des remboursements qui ont atteint 5,1 milliards de dirhams contre 2,6 milliards un an auparavant, constate Bank Al-Maghrib, relevant qu’en parallèle, les dépenses globales se sont alourdies de 2,6%, tirées par les hausses de celles au titre des “autres biens et services” et de l’investissement.

Dans ces conditions et tenant compte de l’impact de l’accord conclu le 25 avril dans le cadre du dialogue social, le déficit budgétaire hors privatisations connaîtrait, selon les prévisions de Bank Al-Maghrib, une accentuation de 3,7% du PIB en 2018 à 4,1% en 2019, avant de s’atténuer à 3,8% en 2020, conclut-il.

Le Conseil de Bank Al-Maghrib a examiné et approuvé, lors de cette réunion, le Rapport annuel sur la situation économique, monétaire et financière du pays, ainsi que sur les activités de la Banque au titre de l’exercice 2018. Il a également analysé les évolutions récentes de la conjoncture économique et les projections macroéconomiques de la Banque pour les huit prochains trimestres.