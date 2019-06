Le Royal Mansour Marrakech a remporté le prix du ‘‘Best International Urban Hotel’’ au prestigieux prix Conde Nast Traveler 2019, à Madrid. Cette année, pour la onzième édition, c’est l’actrice Laura Sanchez qui a animé la soirée à l’ambassade d’Italie de Madrid.

Lors de cette cérémonie, Le Royal Mansour Marrakech s’est démarqué et s’est vu décerné ce prix tant convoité face à The Ned Hôtel à Londres, le Four Seasons George V à Paris et le Ritz-Carlton à Berlin. Ce prix vient de nouveau témoigner du niveau d’excellence et des efforts continus de cet établissement hors norme qu’est le Royal Mansour Marrakech.