Plus de 600 000 personnes œuvrent dans près de 34 000 coopératives au Maroc, a indiqué la ministre du Tourisme, de l’artisanat, du transport aérien et de l’économie sociale, Nadia Fettah Alaoui, lors du Conseil de gouvernement réuni jeudi sous la présidence du Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani.

Fettah Alaoui a évoqué, dans une présentation sur la situation du secteur des coopératives et les perspectives de son développement, les progrès accomplis et le développement tangible qu’a connu ce secteur au cours des deux dernières décennies, grâce à l’implication d’une catégorie importante de citoyens dans les coopératives, en particulier les jeunes et les femmes dans le monde rural.

D’autre part, la ministre a exposé quelques initiatives innovantes adoptées par son département au profit des coopératives afin d’atténuer les effets négatifs dus à la pandémie de la Covid-19.

Après avoir établi un diagnostic approfondi du secteur des coopératives et des défis majeurs auxquels le Maroc est confronté, la ministre a exposé les grandes lignes des perspectives de développement du secteur ainsi que des progrès accomplis à travers la promotion de la création de coopératives de nouvelle génération, la diffusion de l’esprit entrepreneuriale et le renforcement du positionnement des coopératives marocaines sur le continent africain et à l’international, compte tenu de leur rôle de premier plan dans la création d’emplois, la lutte contre la vulnérabilité, l’organisation du secteur informel, le renforcement de l’autonomisation économique des femmes et le développement communautaire, entre autres.