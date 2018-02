Infomediaire Maroc – Un parterre d’experts et de chercheurs universitaires marocains et étrangers sont en conclave à Nador dans le cadre d’un workshop international (5-9 février) pour débattre des thématiques liées à la biodiversité microbienne des écosystèmes marins.

Lors de cette rencontre scientifique, organisée par la Faculté pluridisciplinaire de Nador (FPN) et le Laboratoire de physiologie, génétique et ethnopharmacologie relevant de l’Université Mohammed 1er (UMP-Oujda), les discussions seront axées sur les enjeux de la biotechnologie microbienne marine et les outils de recherche liés à la génomique et la bio-informatique.

Rédaction Infomediaire.