Infomediaire Maroc – Vivo Energy Maroc, l’entreprise en charge de la distribution et de la commercialisation de carburants et lubrifiants de marque Shell au Maroc, et de Gaz de Pétrole Liquéfié de marque Butagaz,et la Fondation Zakoura signent une convention de partenariat avec le Ministère de l’Education Nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. L’objectif de ce partenariat novateur est d’unir les efforts de toutes les parties prenantes pour l’extension du programme d’éducation à l’environnement« Mama Tabiaa ». Le programme Mama Tabiaa sera généralisé dans le cycle primaire afin d’en faire bénéficier un maximum d’élèves. Pour soutenir cet objectif, une plateforme de formation en ligne a été créée afin de permettre au corps enseignant de suivre une formation complète du programme via des vidéos tutorielles (MOOCs).Elle offre une formation complète sur le contenu pédagogique du programme d’éducation à l’environnement. Cette plateforme en ligne est gratuite et garantie une formation de qualité rapide et certifiée par la Zakoura Academy. Elle est accessible à l’adresse www.mamatabiaa.ma, et bénéficiera également aux associations désirant déployer ce programme auprès de jeunes enfants.

« Nous sommes fiers du succès qu’a connu l’initiative Mama Tabiaa, lancée depuis 2015 avec la Fondation Zakoura. A ce jour, ce sont près de 150 écoles primaires publiques qui ont déployé ce programme soit plus de 6000 enfants entre 8 et 11 ans sensibilisés. Le nouvel envol qu’elle prend aujourd’hui à travers la signature de cette convention consacre notre engagement citoyen à contribuer à l’émergence des éco-citoyens du Maroc de demain. Une démarche qui s’inscrit dans les orientations du Royaume à fournir une offre éducative de qualité pour tous »,a déclaré Asaf V. Sasaoglu, Président Directeur Général de Vivo Energy Maroc.

S’appuyant sur des méthodes pédagogiques innovantes, qui allient interactivité et apprentissage par le jeu, le programme « Mama Tabiaa » vise à développer un comportement éco-citoyen auprès des élèves du primaire. La digitalisation de la formation Mama Tabiaa offre au corps enseignant les outils pédagogiques nécessaires afin de dispenser ce programme dans leurs classes. A travers cette nouvelle plateforme, ce sont près de 130 000 enseignants du cycle primaire public qui pourront bénéficier de cette formation.

« Le développement et la mise en ligne d’une plateforme de formation dédiée au programme d’éducation à l’environnement « Mama Tabiaa » reflète notre volonté commune, avec notre fidèle partenaire Vivo Energy Maroc, de démocratiser l’accès à ce programme et d’inscrire nos actions dans une optique durable. Grâce au soutien du Ministère de l’Education Nationale, ce programme extra-curriculaire innovant et enrichissant pourra être intégré à un plus grand nombre d’écoles publiques primaires et ainsi sensibiliser encore plus d’élèves à la question de notre responsabilité à tous à l’égard de l’environnement. », a commenté Jamal Belahrach, Président de la Fondation Zakoura.

Pour rappel, c’est en février 2015 que le programme d’éducation à l’environnement a été lancé,en partenariat avec l’Académie Régionale de l’Education et de la Formation de la région Casablanca-Settat,au sein d’écoles publiques de Hay Hassani à Casablancaet des écoles d’éducation non formelle de la Fondation.Une première étape avant son extension à d’autres villes du Maroc. Près de 6 000 enfants et leurs proches ont depuis été sensibilisés à la problématique environnementale.

Au-delà de son investissement dans la sensibilisation au respect de l’environnement par des actions citoyennes, Vivo Energy Maroc dispose d’une stratégie globale de développement durable dont la protection de l’environnement représente un axe principal. Dans ce cadre, Vivo Energy Maroc a mis en place depuis plusieurs années un programme visant à réduire son empreinte environnementale couvrant, entre autres, la sensibilisation de ses collaborateurs à la conduite responsable et la commercialisation de produits toujours plus respectueux de l’environnement.

