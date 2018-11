Infomédiaire Maroc – Le Groupe Crédit Agricole du Maroc (GCAM) organise la 5ème session d’éducation financière au profit des petits producteurs agricoles et des ménages ruraux, dans le cadre de sa stratégie d’accompagnement citoyen et solidaire du monde rural, indique un communiqué du GCAM.

Acteur historique du secteur agricole, le GCAM réaffirme ainsi son engagement au bénéfice des petits agriculteurs et du monde rural en contribuant à l’éducation financière des petits producteurs agricoles et en particulier les femmes et les jeunes, poursuit la même source, rappelant que le groupe a lancé fin 2017 un ambitieux programme portant le double objectif de l’inclusion financière et de l’amélioration des compétences des populations les plus vulnérables du monde rural.

Actuellement le programme d’éducation financière se déploie dans la région de DraaTafilalet et a notamment concerné les sites des différentes provinces et localités de la région (Midelt, Imilchil, Boumia, Zaida, Rich, Boumalene-Dadès, Tinghir et Kelaat M’Gounha) pour le mois d’octobre 2018, annonce le communiqué, précisant qu’au cours du mois de novembre 2018 (du 12 au 29) prendront place les formations dédiées aux provinces d’Errachidia, Ourazazate et Zagora.

Les séances de formation du programme global d’éducation financière en milieu rural sont organisées autour de 5 modules, à savoir, la détermination, le chiffrage et la priorisation des projets d’investissement (professionnels et familiaux), la formalisation d’un budget simplifié et son mode d’interprétation, le plan de financement, le recours réfléchi et justifié au crédit bancaire et l’analyse des risques de surendettement, la démystification de la banque et l’utilité d’un compte bancaire, et enfin l’offre bancaire en produits et services de base et les modes d’épargne, fait savoir la même source.

Près de 100 cadres du GCAM ont été formés et mobilisés spécifiquement pour les besoins de ce programme, soutenus par des équipes de superviseurs et d’appui logistique et encadrés par les experts de la Fondation marocaine de l’éducation financière (FMEF).

La formation se déroule en mode interactif et participatif, à base d’histoires et exemples d’illustration issus du milieu rural. Elle est souvent co-animée par les bénéficiaires eux mêmes pour une meilleure assimilation du contenu et des messages clés des modules de formation. Près de 25% des sites sont dédiés exclusivement aux femmes. Par ailleurs, dans certains sites, la formation a été faite en Tarifit ou Tachelhit ou Tamazight pour rester proches des réalités socio-culturelles des bénéficiaires, selon le communiqué.

La première étape du programme s’est déployée dans la région agricole du Gharb-Chrarda-Beni Hsen en 2017 et a ciblé quelques 1.200 bénéficiaires dans les différentes localités de la région (Bouknadel, Souk El Arbaa, Sidi Kacem, My Bouselham, Lalla Mimouna, Dar Gueddari, Sidi Yahia, Sidi Allal Tazi, Khénichet, Jorf El Melha, Mechraa Belksiri, Had Kurt et Kénitra).

La seconde étape a pris place dans la région Fès-Meknès-Moyen Atlas et a concerné près de 1.300 bénéficiaires relevant des localités environnantes suivie par une troisième étapes au sein de 16 localités des provinces du Rif Oriental bénéficiant à 1.400 personnes (Al Hoceima, Imzouren, Beni Bouayach, Targuiste, Issagen, Souahel, Driouch, Midar,Temsamane, Ben Taieb, Nador, Zeghanghan, Aroui, Selouan, Zaio et Kariat Arekmane).

A ce jour, quatre grandes opérations de formation de proximité de la population rurale ont été réalisées (la 5ème est en cours) dans plus de 100 localités et au profit de plus de 8.000 petits producteurs agricoles et ménages ruraux dont en particulier des femmes et des jeunes. La 4ème opération a été consacrée aux habitants de la région du Haouz, Chichaoua, Rehamna et Seraghna et a concerné plus de 2.000 personnes.

Initié fin 2017 avec l’objectif de former plus de 20.000 petits agriculteurs à l’horizon 2020, le programme cible notamment les territoires les plus éloignés avec comme finalité la sensibilisation des bénéficiaires à l’importance des chiffres dans une exploitation agricole et notamment les enjeux portés par la faible rentabilité ou la non rentabilité de certaines activités pratiquées ouvrant ainsi la voie aux marges de progrès, d’amélioration des revenus et des conditions de vie de la population cible.

