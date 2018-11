Infomédiaire Maroc – 130 000 associations sont actives au Maroc, ce qui reflète le dynamisme du tissu associatif et des droits de l’Homme, a affirmé ce jeudi à Rabat le secrétaire général du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), Mohamed Sebbar.

C’est un chiffre qui donne la mesure de l’importance des partenariats entre l’Etat et la société civile, a souligné Sebbar lors d’une Journée d’étude sur « les droits d’association et de rassemblement », à l’occasion du 60ème anniversaire de la promulgation des Dahirs des libertés publiques, organisée à l’initiative de la Chambre des conseillers en partenariat avec le CNDH et la Fondation Westminster pour la démocratie.

Cette journée d’étude, qui coïncide avec la commémoration du 70ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’Homme, ambitionne d’enrichir le débat autour de l’exercice des libertés d’association et de rassemblement et de mettre en exergue les défis auxquels font face les associations.

Ont pris part à cette rencontre les représentants de plusieurs institutions constitutionnelles et d’ONG, ainsi que des experts qui ont débattu sur la thématique de « la liberté d’association, de rassemblement et de manifestation pacifique: réalité et défis ».

Rédaction Infomédiaire