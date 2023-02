La Banque Mondiale (BM) vient d’accorder une enveloppe supplémentaire de 200 millions de dollars au Maroc, dans le cadre du déploiement du Programme d’appui au secteur de l’éducation. Le support de la BM passe ainsi à 700 millions de dollars (500 millions auparavant).

Dans un récent document, la Banque Mondiale souligne sa volonté d’accompagner le royaume dans le déploiement de ce chantier clé, étendant la durée du Programme du 1er septembre 2024 au 30 juin 2026.

Le financement vise à mettre en œuvre une réforme plus ambitieuse qui soutient le suivi et l’évaluation des résultats, et la promotion de l’élaboration de politiques fondées sur des données probantes. Cette réforme permettra de se concentrer davantage sur les qualifications des enseignants, de mesurer la qualité de l’éducation chez les enfants en bas âge, ainsi que l’adoption d’un système éducatif plus flexible au niveau de la gouvernance.

Sur ce point, la Banque Mondiale indique que le « le Maroc a réalisé de grands progrès sociaux et économiques au cours des deux dernières décennies grâce à la stabilité politique… Cependant, malgré ces réalisations, les aspirations croissantes des Marocains, en particulier des jeunes, restent insatisfaites ».

Le programme, qui vise à soutenir l’amélioration des résultats scolaires, bénéficiera d’un financement de la SFI sous la forme d’un prêt de programme basé sur les résultats, les remboursements du prêt étant subordonnés à l’obtention de résultats.