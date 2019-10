Le Service culturel de l’ambassade de France vient de dévoiler le bilan de la rentrée 2019-2020 dans l’ensemble des établissements d’enseignement français au Maroc.

On note ainsi une hausse de 10% de la capacité dans l’Enseignement français au Maroc depuis 2015pour atteindre 43 500 élèves. Et par villes, les effectifs sont répartis entre Casablanca (58%), Rabat (21%), Marrakech (9%), Tanger (9%) et Fès-Meknès (3%).

A noter que les taux de réussite au Bac sont supérieurs à 96% dans tous les pôles, avec un nombre de mentions dépassant les 50%.