Le Groupe scolaire Pierre Corneille (GSPC) obtient le label « Cambridge English School », grâce à son projet d’école innovant, et annonce l’ouverture de son collège / lycée à la rentrée académique 2023/2024.

« Le groupe scolaire Pierre Corneille (GSPC) confirme son positionnement d’établissement scolaire avant-gardiste et obtient, durant l’année 2022, en plus du label du ministère de l’éducation nationale « projet trilingue innovant », le label Cambridge English School.

Ce label tant convoité a été octroyé au GSPC suite à un audit approfondi ayant conclu à la conformité des programmes de l’établissement avec Cambridge English Assessment », indique le groupe scolaire dans un communiqué.

« Le projet pédagogique du GSPC a été mûri pendant plusieurs années, durant lesquelles nous sommes restés vigilants à ce que l’enfant reste toujours au cœur du système éducatif de l’établissement, en s’adaptant à chacun des élèves et en n’en négligeant aucun. Ceci, tout en gardant un focus sur l’enseignement par les langues, vecteur d’excellence et de facilité d’intégration dans les systèmes éducatifs les plus performants au monde », a déclaré Hicham Lazrak, Directeur Fondateur du GSPC, cité dans le communiqué.

En effet, l’enseignement se fait conformément aux 5 domaines d’apprentissage en Français, en Anglais et en Arabe : une combinaison scrupuleusement agencée dans les moindres détails par une équipe pédagogique qualifiée, pour aboutir à un projet d’école unique, alliant le meil leur des 3 systèmes éducatifs. A la fin du cursus primaire, l’ensemble des élèves obtient la Certification Linguistique Cambridge Assessment.

Dans la continuité de son projet éducatif, GSPC annonce l’ouverture de son collège/lycée dès la rentrée 2023/2024. L’approche pédagogique garde le même cap d’ouverture sur l’international grâce à l’enseignement par les langues d’un contenu académique riche et diversifié.

« Les matières scientifiques enseignées en anglais/français requièrent toute notre attention », a indiqué Lazrak. « Nos standards éducatifs sont élevés et nous proposons pour cela un encadrement individualisé, afin que chaque élève puisse atteindre son potentiel maximal, en veillant à son épanouissement, et ce, à travers différentes disciplines ludiques, agencées autour de projets pluridisciplinaires soutenus par le théâtre, les arts plastiques et visuels, les ateliers culinaires, les ateliers botaniques, la robotique, le multisports, les sorties et les classes transplantées, ce qui contribue à forger la personnalité de l’élève, et à révéler ses talents en élargissant les champs du possible », a-t-il ajouté.

La nouvelle structure du GSPC est dotée de toutes les commodités convenant à des jeunes adolescents, à savoir : un espace de détente et d’échange, un centre de recherche et de documentation connecté, des terrains multisports, des laboratoires équipés, un amphithéâtre…ainsi qu’un accès aux personnes à mobilité réduite dans tout l’établissement.

Dès le primaire, les élèves du groupe scolaire ont l’opportunité de suivre l’enseignement des sciences et technologies en anglais et dans la continuité, les collégiens du GSPC ont le choix de poursuivre l’enseignement des matières scientifiques en anglais ou en français. Au terme du collège, les lycéens du groupe scolaire poursuivent leur cursus pour l’obtention soit du: – BIOF (Baccalauréat international option français). – BIOA (Baccalauréat international option anglais). – Baccalauréat anglais (AS LEVEL).